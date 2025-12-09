柔道女子日本代表の塚田真希監督（４３）が８日、都内の講道館で取材に応じた。昨年１０月に初の女性代表監督として就任。階級別の担当コーチを置かずに全コーチが全選手を指導する強化体制を敷き、今年は５２キロ級の阿部詩ら３階級で世界選手権優勝者を出した。「大変な部分はあったが、新たな挑戦で充実していた」と振り返った。引退が明らかになったパリ五輪４８キロ級金メダルの角田夏実については「直接は聞いていない