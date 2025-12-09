ＡＫＢ４８が８日、結成２０周年を迎えた。同日、ＡＫＢ４８劇場でプロデューサーの秋元康氏（６７）とＯＧの高橋みなみ（３４）、指原莉乃（３３）、総監督の倉野尾成美（２５）、小栗有以（２３）、伊藤百花（２２）が取材に応じ、思いを語った。２０周年という節目の時。４〜７日までは日本武道館で４日間６公演を開催し、レジェンドＯＧと一体となってコンサートを作り上げ、チケットは完売で４万８０００人を動員した。