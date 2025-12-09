ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬8Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£1956Ç¯¡Ê¾¼31¡Ë¤Ëµ¯¤­¤¿¡ÖÆ£Â¼ÉÙÈþÃË´ÆÆÄÇÓÀÍ»ö·ï¡×¤ÇÁª¼êÂ¦¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËµåÃÄ»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦¡É¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î·Ñ¾µ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¤¢¤¹10Æü¤ËÁÏÀß90Ç¯¤Î¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÊâ¤ò¿Ê