高齢の親が認知症を発症し、施設入居や病院への長期入院などで実家を空けるケース。その際、子世代が直面するのが「実家の片付け」と「親の資産の行方」です。厚生労働省『認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計』によれば、65歳以上の高齢者のうち認知症の有病率は12.3%。今後ますます増加が見込まれる中、本人が管理していた通帳・現金・有価証券・保険証券などの“所在不明”問題が、家族間トラブルや相続の混乱を招いて