女子プロレス「スターダム」の飯田沙耶（２８）が、ワンダー王座の次期挑戦者決定戦（８日、東京・後楽園ホール）で壮麗亜美（２８）を撃破し挑戦権を手にした。１１月のタッグリーグ期間中に公式戦ではないタッグマッチで、小波から直接勝利を奪った壮麗と飯田はそれぞれが同王座への挑戦をアピール。同３０日の浜松大会で２人は小波の白スプレー攻撃の餌食となり、次期挑戦者決定戦の開催を言い渡された。この日の試合では