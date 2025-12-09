台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に対し、中国が反発し、日中間の緊張が高まり続けている。６日には中国軍機が自衛隊機にレーダー照射する事態が発生した。一触即発の危険な状況が続く中、中国がロシアに軍備品を発注していたことが判明。納入期限は２０２７年で台湾侵攻の準備ではないかと臆測を呼んでいる。中国は戦闘機のレーダー照射は日本側に問題があるとしているが、木原稔官房長官は８日の記者会見で「中国側の