ボートレース芦屋の「ＢＴＳ日向開設１５周年記念」が９日に開幕する。高橋竜矢（２７＝広島）が引き当てた４１号機は２連率２７％で中堅あるなしという評価。ただ特訓後は「悪い感じはなかった。班でも伸びは良かったし、乗り心地も悪くなかった」と、まずまずの感触をつかんだ。６月の当地前回戦Ｇ?ウエスタンヤングでは準優５着で芦屋初優出を逃している。前検好感触だっただけに初日好発進を決めて、今度こそ優出につな