ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は８日、予選２日目が行われた。村上奈穂（３２＝広島）は２日目、前半２Ｒ２枠、後半１２Ｒ６枠ともに４着。「足はいい。Ｓの勘だけ。舟の向きとかは良くなってる」と着順以上の手応えをつかんでいる。宿舎では趣味の手芸で時間を過ごす。「マスコットとか、動物とか、かわいらしいものを作る。編みの目の数を数えたりしてると無心になれる」とリフ