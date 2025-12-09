ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は８日、予選２日目が行われた。野田なづき（２５＝佐賀）は２日目１Ｒ、５枠で２着。「伸びはいい。ただ、ターン回りは怪しい。伸びを重視するタイプではないので、しっかり回り足を求めて調整する」と舟足に課題はあるものの、調整の方向性は明確。さらなる上積みも期待できる。１１月から２０２６年後期適用の級別審査期間がスタート。まだ１か月