ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は８日、予選２日目が行われた。山口真喜子（２８＝長崎）はこの日、６Ｒで４コースからまくり差し１着。各レース場から選出されたフレッシュルーキー６人による対決となった１１Ｒでは、３コースからまくって白星奪取。連勝で初日５着からの巻き返しに成功した。「展示ではヤバいっていうくらい乗れなかったけど、レースに行くと乗れました。足は良く