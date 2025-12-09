ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は８日、予選２日目が行われた。安井瑞希（３２＝岡山）は２日目、２Ｒでは３コースから道中逆転で１着、１０Ｒでは２コースから差して連勝を決めた。出足寄りの舟足で感触もまずまず。「競った時に不安がある」と課題を挙げるが、今節は初日６枠で４着、２日目は連勝と流れも味方につけている。２０２６年前期適用勝率は６・２８で１月からのＡ１昇