ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は８日、予選２日目が行われた。大広咲季（２６＝香川）は２日目３Ｒでイン逃げ、９Ｒでは３コースからまくって連勝を決めた。相棒の５８号機は前節、西野雄貴と組んで優勝。「舟の返りが良かった。ターン回り、かかりがいい。あとはスタートに集中ですね」と調整にメドも立ち納得の表情を浮かべていた。２０２２年１１月の初出走以来、連勝は初。こ