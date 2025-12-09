ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥらを輩出した、芸能プロダクション・アソビシステムによるプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」から、新たな９人組アイドルグループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ（モアスター）」がデビューすることが８日、分かった。デビュー曲「もっと、キラッと」が同日に配信リリースされ、１２日にＫアリーナ横浜で開催される「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１７」でデビ