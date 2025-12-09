ボートレース福岡の「スポーツ報知杯」は８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。抹香雄三（３９＝広島）が予選最終日もインパクト抜群のレース振りを披露した。前半４Ｒは前を走る田頭虎親を逆転しての２着。後半９Ｒは連日の２コース差しから２勝目をゲット。８位通過で準優３枠を手にした。機力差の目立つ今節の中でも上位の一角を占める強烈なパワー。後半は「全然悪くないけど、回り過ぎ