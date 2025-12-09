ボートレース若松の「若松夜王Ｓ３戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権」は８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。下河誉史（４３＝福岡）は本来、回り足を仕上げて勝負するタイプだが、今節は「回り足を求めると下がるので」伸びに寄せた仕上げを施す。この作戦がばっちり当たって?伸び寄りだけど回り足も悪くない?足色になっている。４日目は気温が下がったことで「３日目よりターンの軽快さが