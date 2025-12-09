ボートレース蒲郡の「蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯」が９日に開幕する。藤田竜弘（４２＝静岡）が前検で手にした１４号機は２連率１１％で目立った機歴はなし。それでも「１人で乗ってる感じは良くなかったけど、特訓では意外と下がらなかったですね。班では同じくらいでスリットは悪くはなかったです」とスタート特訓では及第点の感触をつかんでいた。今節から装着された温水パイプの影響も加味しながら好仕上げを目指す。１