きょうのポンドドルは１．３３ドル台前半での狭い範囲での上下動が見られている。２００日線が１．３３３０ドル付近に来ているが、その付近での次の展開に向けて待機している状況。１１月のリバウンド相場に若干過熱感も出ているものの、下押す動きもなく底堅さは堅持している状況。一方、ポンド円は２０７円台に上昇しており、昨年７月以来の高値水準を更新している。 先月の予算案発表後、スターマー政権は批