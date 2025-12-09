巨人にＦＡ加入した松本剛外野手（３２）が８日、大阪市内でＳＳＫ社のプロスタッフ会議に参加。身も心も“巨人色”に染まって１４年ぶりの日本一に貢献する。新天地に懸ける思いは「色」にも表れた。松本剛は来季に向けたＳＳＫ社との打ち合わせを終え、打撃用手袋やエルボーガードなどのカラーを一新すると明かした。長年、日本ハムの球団カラーである青中心の道具にこだわってきたが「白をベースに、赤を入れました。ジャイ