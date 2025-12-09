巨人・戸郷翔征投手（２５）が８日、岡本和真内野手（２９）のバットを継承し、来季も“共闘”することを誓った。大阪市内で、契約を結ぶＳＳＫ社のプロスタッフ会議に出席。メジャー移籍を目指しポスティング申請中の主砲が今季使用していた相棒を引き継ぎ「そうなれれば一番」と大黒柱になると決意を示した。ピッチャーの戸郷が「バット」の話で前のめりになった。来季使用するアイテムの会議を終えると、“商売道具”のグラ