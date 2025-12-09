阪神・藤川球児監督（４５）が８日、甲子園歴史館を訪れ、「藤村富美男監督退陣要求書」を目に焼き付けた。虎の歴史と伝統の重みをかみしめ、「今は自分しかいないかもしれない」と伝承者として使命感を強くした。「藤村さんの当時のものを飾るということを聞いて。そういう大変な監督さんの思いというのがありましたからね。チームを代表して来て、見てまた後世に伝えていくという形を取りたかった」同書は１９５６年１１月