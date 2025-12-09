2戦2勝の快速馬マーゴットラヴミーは武豊との新コンビで大一番に臨む。酒井厩務員は「凄くいい筋肉をしていると思う。あれだけのスピードを出せるのだから」と速力に自信。逃げ切った白菊賞から中1週となるが、「レース前に思っていた懸念点を全てクリアしてくれた。獣医さんのチェックでも“心臓が抜群に良くなっている”と。1回使って良かった」と上積みをアピールした。