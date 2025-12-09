タイセイボーグは新潟2歳S2着→アルテミスS3着と重賞で堅実に好走している。山浦助手は「一戦ごとに心身が成長していくのを肌で感じている。体は中身が伴ってきて、メンタルは落ち着きが出ている」と上昇曲線を伝える。28年ぶりに重賞勝ち馬が不在で、1勝馬ながら実績は最上位。「他の馬と比べて経験値はある。ずっといい状態を維持できているのが強み」と力強く語った。