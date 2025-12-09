ショウナンカリスは前走ファンタジーS2着。10番人気と前評判は低かったが、道中6番手から上がり3F33秒5と鋭く伸びた。加藤士師は「1200メートルのすずらん賞（2着）に続いて内容の濃い競馬をしてくれた」と評価する。先週4日の1週前追いはWコースの3頭併せで5F64秒7〜1F11秒5。「1週前はしっかりとやったが、時計も出ていたし、状態はいい。折り合いがつけば1600メートルも大丈夫。ジョッキー（池添）が上手なので、うまく乗