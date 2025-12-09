抽選を突破すれば上位人気が予想されるギャラボーグはリーディング首位を快走する杉山晴厩舎に所属。吉松助手は「入厩した時から2歳馬としてはしっかりしていた。厩舎としても期待している馬」と素質の高さを見込む。初勝利から3カ月の間隔が空いたが、「休んでいい体になって戻ってきた。（1週前追いに騎乗した川田）ジョッキーも“良くなっている”と言っていた」と仕上がりは万全のようだ。