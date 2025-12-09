日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長（６７）が８日、都内で行われた技術委員会後に取材に応じた。１次リーグの組み合わせが決まった来年のＷ杯北中米３カ国大会における日本代表のベースキャンプ地選定について「何も決まっていない。多くの候補地からはある程度絞れていると思う」と現状を説明した。オランダとの初戦は米テキサス州ダラス、チュニジアとの第２戦はメキシコのモンテレイで行