2025年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門、個人表彰選手が8日、発表された。ソフトバンクからドラフト5位指名を受けたJR東日本・高橋隆慶内野手（23）らが受賞。10日に都内で表彰式が行われる。【選考経過】＜投手＞優勝に導いた日本選手権では全5試合に登板し、決勝では完投勝利を挙げた佐藤（ヤマハ）が受賞。今