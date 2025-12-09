90年代後半に人気を博したテレビ朝日系のバラエティー番組「炎のチャレンジャー」が25年ぶりに復活することが8日、分かった。南原清隆（60）とtimelesz菊池風磨（30）のMCで、26年1月12日に放送される。95年10月から00年3月までレギュラー放送された「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャーこれができたら100万円！！」は、視聴者や芸能人が賞金100万円を目指して番組オリジナル競技に奮闘する人気番組で、最高世帯視聴率21