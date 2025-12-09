阪神・西勇輝投手（３５）が８日、今オフ無酸素トレーニングを重点的に取り入れていることを明かした。「ゆっくりな動きというより心拍数を上げて心臓から（血液を）ポンポン送る。そのポンプを強めることによって、衰退していく体を止める。筋肉の老化を抑える」と狙いを説明。「短距離を走って、５秒以内にもう１回ダッシュするとか。ただ１０キロのランニングを続けるんじゃなくて。そういうところに特化して」と１１月から始