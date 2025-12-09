オリックス・若月健矢捕手（３０）が８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、球団側へ「湿気対策」を要望した。国内ＦＡ権を取得した２３年オフに年俸変動制の複数年契約を結んでおり、５０００万円増の年俸１億８０００万円でサイン（金額は推定）。プロ１３年目を前に訴えたのが、高温多湿な環境から商売道具を「守る」ことだった。「（本拠地の京セラＤは）ドーム球場だし（球団施設のある）舞洲は海が近い。どうして