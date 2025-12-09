阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が８日、大阪市内のホテルで行われたエスエスケイ社のプロスタッフ会議に出席し、３種類のグリップ形状のバットを発注したことを明かした。今季途中から使用したフレア型に加え、タイ・カッブ型とストレート型も「使ってみよう」と今後の自主トレで試打。「パフォーマンスが上がるようにサポートしてくれている。感謝を結果で返せるように頑張りたい」と誓った。今季は５２試合で打率２割２分、０