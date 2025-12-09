巨人・リチャード内野手（２６）が８日、来季から創設される「長嶋茂雄賞」の第１号受賞に意欲を示した。６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の偉大な功績をたたえ、プレーでの顕著な活躍に加えて「ファンを魅了する」ことが選考基準となる表彰。今季自己最多の１１本塁打を放つなど覚醒（かくせい）の兆しを見せた大砲が来季、規格外のパワーとファンに愛される明るいキャラクターでアピールすることを誓った。野球