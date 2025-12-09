ソフトバンクは８日、福岡市内で新入団発表会見を開き、小久保裕紀監督（５４）がさっそく指令を下した。壇上で選手を見渡し「野球ノートをつけている人は手を挙げて」と語りかけると、４人が挙手。「必ずつけてください。成長には必須。自分のノートを作ることがスタート」と告げた。直接指令は前夜の歓迎パーティーから。「チームの勝利に貢献」という言葉を禁じていたことを明かした。その結果、会見で１２人全員が不使用。