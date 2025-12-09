中日・大島洋平外野手（４０）がウィング弾で“最少記録”からの脱出を図る。８日、名古屋市内の病院を慰問。来季からバンテリンＤに新設されるホームランウィングの話題に、「テラスもできるので１本ぐらいは打ちたい」と４年ぶりの本塁打に意欲を見せた。最後のアーチは２２年４月２日の広島戦（バンテリンＤ）。通算３４本は、通算２０００安打達成者の中では荒木雅博氏（４８）に並んで最少だ。今オフは、上半身の筋力トレ