³ÚÅ·¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÆâÀ¿ÌïÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Áñ»Ê¤¬£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂçÆâ¤¬£±£¹£±¥»¥ó¥Á¤È¤È¤â¤Ë¹â¿ÈÄ¹¤Î±¦ÏÓ¡£¡ÖÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬½¬´·¤Å¤±¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÍÍ¡¹