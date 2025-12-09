青森県で震度6強を観測する地震が起きたことを受け、金子国土交通大臣は被害状況の把握や被災者支援に全力で取り組むよう指示しました。金子国交相：国土交通省の現場力を最大限発揮し、被災者・被災地に寄り添った災害対応に全力で取り組むようお願いします。国交省は地震の発生を受け、9日午前1時半から災害対策本部を開きました。国交省によりますと、午前0時半時点で、高速道路では、点検のため、北海道の道央自動車道や日高自