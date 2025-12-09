青森県で震度6強を観測した地震を受けて、高市首相は、政府として引き続き被害情報の把握につとめる考えを示しました。高市首相「現時点で負傷者7人との報告を受けています。引き続き被害情報の把握につとめます」高市首相は地震の発生を受け官邸対策室を設置し、国民に対して津波や避難に関する情報提供を行うこと、地方自治体と連携して人命第一の方針のもと、救命対策に全力で取り組むよう指示を出しました。高市首相はまた、後