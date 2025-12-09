JFLアトレチコ鈴鹿のFW三浦知良（58）が8日、大阪府内の自主トレ先で取材に応じ、来季の去就について「Jリーグから地域リーグまでオファーが来ている。本当にありがたい」と明かした。横浜FCから鈴鹿への期限付き移籍期間は来年1月末まで。既に正式オファーの届いたJ3福島とは近日中にも交渉する見込み。早ければ年内にも移籍先を決断する。今回の自主トレは予定より1日早い前日7日に始め、この日も有酸素系のトレーニングや