地震の影響で青森市の住宅で火事があり、1人がケガをしました。9日午前0時過ぎ、青森市幸畑の住宅で火事があり、高齢の男性1人が病院に運ばれました。消防によりますと男性は意識はあるということです。この火事は地震の影響で発生したとみられ午前3時現在、ポンプ車など10台以上が出動し、消火活動にあたっています。