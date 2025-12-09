女優の吉岡里帆（32歳）が、12月7日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。ひとりで何かをするのは「私はめちゃくちゃ得意」と話すも、「ちょっと無理かも」なことについて語った。リスナーから吉岡里帆に「“ひとり○○”ができますか？」という質問が寄せられると、吉岡は「私はめちゃくちゃ得意です。ある程度、本当に何でも1人でできちゃうんですよねえ。なので、ひとりファミレスも、ひとり焼き肉