セリエA 25/26の第14節 ウディネーゼとジェノアの試合が、12月9日02:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン