結婚相手を選ぶとき、つい「見た目」や「収入」に目が行きがち。でも、長い人生を一緒に歩む上で本当に大事なのは、“この人を心から信頼できるかどうか”です。そこで今回は、結婚相手に選ぶべき「信頼できる男性」の特徴を紹介します。約束をきちんと守る「ごめん、忘れてた」が口癖の男性より、一度言ったことをきちんと実行できる人の方が結婚相手として安心感大。恋愛のドキドキよりも「彼となら安心して未来を考えられる」と