男性は意外なほど自分の彼女の“空気の変化”を敏感に察知するもの。それは決して束縛したいわけではなく、気持ちが離れてしまうかもしれないという不安の裏返しなのです。そこで今回は、男性がふと「もしかして浮気してる？」と感じる瞬間を紹介します。会話の“温度”が変わったと感じたとき会話中どこか上の空で聞き返しが増えたり、話題をすぐ変えたりすると、男性は「何か隠している？」と想像を膨らませてしまうことがありま