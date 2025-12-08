彼といい関係を築けているのに、「結婚の話になると急に言葉が濁る…」ということありませんか？気持ちはあるのに、結婚となると男性が一歩引いてしまう背景には、女性への“違和感”が潜んでいることも。そこで今回は、男性が結婚に踏み切れない女性の特徴を紹介します。一緒にいて緊張感を覚える一緒にいる時間が心地よいかどうかは、男性にとって将来を考える上でとても大切。会話の端々でため息が増える、返信が遅いと不機嫌に