ふと鏡を見たとき、「なんだか目元だけ疲れて見える…？」と感じることはありませんか？30代後半以降の大人まぶたは、アイシャドウの“盛り方”次第で一気に印象が変わります。実は、若見えをめざして入れた色やラメが、逆に影を強めて老け見えを加速させていることも。そこで今回は、大人世代が取り入れやすく、今日から実践できる「引き算アイシャドウ」のコツを紹介します。影を濃くしすぎない。“薄い陰影”が一番若く見える理