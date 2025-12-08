「最近、彼がなんだか前より優しい」--。そんな変化を感じられる関係って、日々の小さな気遣いの積み重ねで育つものです。長く付き合っても仲の良いカップルほど、相手を思いやる“癖”のような行動が自然と身についていくもの。そこで今回は、長続きする2人が無意識に続けている思いやり習慣を紹介します。相手の“今日のテンション”を汲み取る長く続くカップルは、会った瞬間の空気感で相手が“話したい気分か、それとも静かに