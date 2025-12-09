ボートレースとこなめの開設72周年記念競走G1「トコタンキング決定戦」はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。菊地が1号艇を堅守。舟足に不安はない。Vへの意欲がみなぎっている。インからバシッと鋭発を決め、昨年4月のマスターズC以来のG1Vで復活をアピールだ。枠なりムード。真っ先に差す山崎を対抗視。グランプリ2nd組の末永、茅原がダッシュを乗せて全速攻撃。笠原が壁になる？瓜生は最内を差し伸びて。＜1＞菊地孝平足