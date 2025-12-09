歌手のケイティ・ペリー（41歳）が、カナダ前首相のジャスティン・トルドー氏（53歳）との交際をインスタグラムで公表した。12月6日、日本で撮影された写真や動画を投稿し、2人の関係を明らかにした。投稿には、2人が寄り添って自撮りする姿や、食事をしながら見つめ合う動画が含まれている。ケイティは「The Lifetimes Tour」で来日、先週にはトルドー氏が岸田文雄元首相夫妻と会食する場面も報じられていた。岸田氏は自身の投稿