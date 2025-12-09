シンガー・ソングライターの山下達郎が、来年４月１１、１２日に東京ドリームパーク内の多目的ホール・ＳＧＣホール有明で公演を行うことを９日、発表した。来年３月２７日に「夢中から、はじまる。」をテーマにテレビ朝日が開業する東京ドリームパーク。その開業を記念し、同２８日から４月２９日まで行われる「こけら落としプレミアシリーズ」に山下が出演することが決まった。会場となるＳＧＣホールは最新鋭の音響設備を