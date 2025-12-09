青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震を受け、政府は関係省庁災害対策会議を開き、赤間防災担当大臣は関係省庁に対し、地方自治体や関係機関と緊密に連携し対応にあたるよう要請しました。赤間二郎 防災担当大臣「各省庁におかれては引き続き、地方自治体や関係機関と緊密に連携をし、被害状況を迅速に把握するとともに、人命第一の災害応急対策と、ライフラインや鉄道、道路などインフラの早期復旧に全力で取り組みをお