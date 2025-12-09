シンガー・ソングライター山下達郎（72）が、26年3月27日に開業する東京ドリームパーク（TDP）内のSGCホール有明の開業を記念して、同28日から4月29日まで開催される「こけら落としプレミアシリーズ」で公演を開催することが9日、発表された。同4月11、12日の2日間、開催する。東京ドリームパークは「夢中から、はじまる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京都江東区有明に開業する。SGCホール有明は、その中核となる多目的ホール